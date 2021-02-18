Gazeteci Yetkin: 13 şehit olayı Ankara'da bazı koltuklara mal olabilir

Gazeteci Murat Yetkin, dün akşam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’deki bilgilendirmelerinin ardından 13 vatandaşın öldürülmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

'Kılıçdaroğlu'nun sorusu boşuna değildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar ve Bakan Soylu’nun konuşmalarını değerlendiren Yetkin, “Baştan söyleyelim. Ama iki gün, ama iki hafta, ama iki ay. Yakın bir süre içinde 13 şehit olayı Ankara’da bazı koltuklara mal olabilir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Şubat’ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 'Başaramadık diyorsan sorumlusu kim?' diye sorması boşuna değildi” ifadelerini kullandı.

yetkinreport.com’da yer alan yazıda, ‘Gara operasyonunun’ PKK’ya yönelik mi yoksa rehin kurtarma operasyonu mu olduğu incelendi.

Erdoğan'ın konuşmaları ne anlama geliyor?

Erdoğan’ın 15 Şubat’ta AK Parti Rize İl Kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Yetkin, “Cumhurbaşkanının bu sözlerinden Gara operasyonunun PKK’nın elindeki 'esir' vatandaşları kurtarmak için yapıldığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan o konuşmada, “Bu kardeşlerimizin bir kısmı beş yıl, bir kısmı altı yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Ve gerek Savunma Bakanım gerek Genelkurmay Başkanım gerek Millî İstihbarat, gerek polis, hep birlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. Ama gel gör ki başaramadık” demişti.