Annesini 40 babasını 30 yerinden bıçaklayan sanık: Raporu adil bulmuyorum

İzmir’de tartıştığı babası ile annesini çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren Deniz Çopur, akli dengesinin yerinde olduğu yönündeki rapora itiraz edip, "Hastalığım nedeniyle daha önce 17 gün tedavi gördüm. Ama bu olaydan sonra 15 dakika gözlem altında kaldım ve akli dengemin yerinde olduğuna karar verdiler. Bu raporu adil bulmuyorum" dedi.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, tartıştığı 82 yaşındaki babası Tahsin ile 70 yaşındaki annesi Tuna Çopur'u çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren Deniz Çopur hakkında, duruşma savcısı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Deniz Çopur SEGBİS ile katılırken, Tuna Çopur’un ablası ve sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında Adli Tıp Kurumu 1’inci Üst Kurulu tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre raporda, sanığın bipolar olarak bilinen rahatsızlığı olduğunun tespit edildiği, hastalığı nedeniyle zaman zaman kişilik bozuklukları gösterdiği ancak olayın yaşandığı tarihte adli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde karara varıldığı belirtildi.

Annesini 40 babasını 30 kez bıçakladı

Bunun üzerine esasa yönelik mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın olay tarihinde akli dengesinin yerinde olduğunu, hastalığı nedeniyle tartışma yaşadığı annesini 40 yerinden, babasını da 30 yerinden bıçakla yaraladığı ve bu bıçak darbelerinin çoğunun ölüme sebebiyet verecek derecede olmasından dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

Mütalaadan sonra söz alan sanık 45 yaşındaki Deniz Çopur şunları söyledi:

"Hastalığım nedeniyle daha önce 17 gün tedavi gördüm. Ama bu olaydan sonra 15 dakika gözlem altında kaldım ve akli dengemin yerinde olduğuna karar verdiler. Bu raporu adil bulmuyorum. Yeniden muayene olmak istiyorum. Annemi ve babamı çok seviyordum. Aklım yerinde olsa böyle bir şey yapmazdım. Hastalığım nedeniyle atak geçirdiğim bir anda oldu. Yani bilincim yerinde değildi."

Tekrar muayene edilmesi talebi reddedildi

Olayda yaşamını yitiren Tuna Çopur’un ablası sanıktan şikayetçi olmadığını ve sanığın hasta olduğu için cinayeti işlediğini düşündüklerini belirtti. Sanık avukatı da müvekkilinin tekrar muayene edilmesini ve mütalaaya karşı savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair karar veren kurulunun üzerinde bir üst kurul bulunmamasından dolayı sanık avukatının talebini reddetti. Heyet ,sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.