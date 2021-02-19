Odaya kilitlenip darbedildiği öne sürülen kadın, balkondan aşağı düştü

Adana'da, uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı öne sürülen 20 yaşındaki kadın, balkondan aşağı düştü. Hastaneye götürülen genç kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Adana’da gerçekleşen olayda, sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşine saldırdığı öne sürülen adam ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kadının eşini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.