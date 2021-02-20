Bakan Koca'dan 'mutasyonlu virüse karşı inaktif aşı' vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce söylemiştik. Şimdi dünya bunu konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Ülkemizin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.https://t.co/ObkjLT6pEN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2021

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