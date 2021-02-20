Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden kademeli normalleşme süreciyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Koca, açıklamasında "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021

​