Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden kademeli normalleşme süreciyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Koca, açıklamasında "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.
Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2021
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