Habertürk yazarı Par: Hay sizin ortam zevkinize

Habertürk yazarı Kübra Par, 'Hay sizin ortam zevkinize' başlıklı yazısında kafe ve restoranlar için getirilmesi planlanan 45 dakika sınırlamasını eleştiren esnafa tepki gösterdi. Par ayrıca, "HES kodu restoranda okutulduğu anda uygulama üzerinde sayaç başlaması gibi bir yöntem geliştirilebilir mi acaba?" diye sordu.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, 'Hay sizin ortam zevkinize' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapanan restoran ve kafelerle ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Normalleşme döneminde müşterilerin restoran ve kafelere 45 dakika sınırı ile HES koduna göre alınacağına dair haberleri hatırlatan Par, "Aylar önce restoranlara ve kafelere süre sınırı getirilmesini önermiş, 'Nasıl olsa yiyip içeceğiz diyerek çıkarılan maskelerle bir çay söyleyip saatlerce lak lak eden insanlar var. Hem işletmeye ekonomik katkısı yok hem virüs yayılıyor' demiştim" ifadesini kullandı. Par, şöyle devam etti:

"Dün Milliyet’te çıkan bir haberde, kimi işletmecilerin bu 45 dakika kuralına uyulamayacağına dair açıklamaları vardı. Bir yolunu bulup sürelerle oynanacağını iddia etmişler. Hatta bir kafe işletmecisi, 'Ben burada ortam, zevk satıyorum. 45 dakika dolmadan müşteriye 'Son 5 dakikanız, toparlanın' demek çok mümkün değil. Kafeler insanların sosyalleşmesi içindir. Uzun süre oturulur. Burası internet kafe değil ki 'Dakikanız doldu' diyeyim' demiş.

'Hakikaten bu esnafın mantığını anlamak mümkün değil'

Hakikaten bu esnafın mantığını anlamak mümkün değil. Sanki uzun süre oturan müşteri saat başı yemek söylüyor! Karnı doyan lak lak edip en fazla üstüne 2 bardak çay içiyor. O masa dolu olduğu için başka müşteri de alamıyorsunuz.

45 dakika kuralına en çok işletmelerin sahip çıkması lazım. Saat başı yeni müşteri alacaklar bu sayede. Tek yapmaları gereken mutfak ekibini güçlendirerek servisi hızlandırmak. Salgın alıp başını gitmiş, aylarca kapalı kalmışsınız. Şimdi herkesin iyiliği için olan bir kurala burun kıvırıyorsunuz.

'Herkesin zevkinden sefasından ödün vermesi gerekiyor'

Neymiş efendim ‘ortam ve zevk’ satıyorlarmış. Hay sizin zevkinize diyeceğim ama aklı başında, sorumluluk sahibi esnafımıza ayıp olacak. Salgınla mücadele ederken herkesin zevkinden sefasından ödün vermesi gerekiyor. Elbette esnafımızı mağdur etmeyelim, bir an önce açılsınlar ama kurallara da uysunlar."

Esnafın süresi dolduğu halde kalkmayan müşteriye "Gidin" demekte çekinebileceğini belirten Par, buna da bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Par, "HES kodu restoranda okutulduğu anda uygulama üzerinde sayaç başlaması gibi bir yöntem geliştirilebilir mi acaba? Böylelikle uyarıldığı halde kalkmayan müşteri yüzünden işletmecilere ceza kesilmesi de engellenmiş olur" diye yazdı.