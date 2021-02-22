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    Erdoğan'dan Albayrak yorumu: 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak "En büyük talihsizliği damat sıfatının gayretinin, başarısının önüne geçmiş olmasıdır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin pek çok başarısında Albayrak'ın da imzasının bulunduğunu belirterek "Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılırken, Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.

    Burada sözlerine "İzmir bir diriliş muştusunu bugün bizlere veriyor. 2023 ile ilgili bir başka müjdeyi aldığımızı görüyorum" diye başlayan Erdoğan, "Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceğini görenler, yeni araçlar devreye sokmuşlardır. Terör bu araçların en kanlısı, en zalimidir. Hakkari terörün acısını en çok çeken illerimizden biridir. İzmir de terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden göç eden çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir" ifadesini kullandı.

    Ömer Çelik
    © DHA
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Albayrak'ı hedef alan CHP'nin çirkin dilini kınıyoruz
    Bu sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır Annelerinin semtine hiç uğradın mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayanlarda masumların katlinde vebali duruyor, senin de vebalin var. Biz kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla birlikte yol yürüyoruz" dedi.

    Erdoğan, devamında CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili hazırladığı videoya değindi. "Son zamanlarda, CHP ve şürekâsı, eski Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak'ı ve onun nezdinle tüm ailemle şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul addettiğimiz için görmezden geldik" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Artık bu iş siyaset boyutunu aşıp, temel haklara ve özgürlüklere de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehirden milletvekili olmasıdır. Kendisine cevabını bu şehirden vermenin doğru olacağına inanıyorum. İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü görme imkanına kavuşacaktır.

    'CHP'nin başındakini adam zannettim'

    • Geçen hafta grup toplantısı öncesi iki bakanımız kendisine gitti. İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP, gerekse İYİ Parti Genel Başkanı'na gönderdim. Bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Tabi bakanlarım bunu söyleyince ben de CHP'nin başındakini adam zannettim. 'Haberimiz yok' diyor ya, asıl kaynağı bakanlarım anlatsın istedim.
    • 'Belgeleriyle, bilgileriyle hangi soruyu sorarlarsa cevaplayın' dedim. Bu yapıldığı halde daha sonra Meclis'te maalesef tamimiyle sınır aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş bir genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Gara Operasyonu'nun milletimizde yol açtığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak için akla ziyan yollara başvurması bu tespiti bir daha doğruluyor.

    'Berat Albayrak bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar'

    • Berat Bey ve şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amacı budur. Dertlerinin ülke ve millet olmadığının, kafalarındaki senaryoyu, kendilerine verilen misyonu devam ettireceklerini biliyoruz. Milletimize ve İzmir'e olan saygımız gereği ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları anlatmak istiyorum.
    • Bu mücadelenin ön safında Berat Bey yer almıştır. En büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmelerin daha objektif olabileceğini düşünüyorum. Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan, sondaj gemilerimizin alınmasından madenciliğe kadar ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Şimdi bizim 5 gemimiz var, 6. da geliyor."

    'O sizin cibilliyetiniz, karakterinizdir'

    Erdoğan, Albayrak döneminde çok faydalı gördüğü başka projelerin de bulunduğunu söyledi.

    "Bunlardan bazıları; katılım şirketlerinde yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinin faizsiz finansman modellerinin çeşitlendirilmesidir. CHP faizcidir, bunlar IMF'çidir, IMF'nin temsilcileriyle kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanlar bunlardır" diyen Erdoğan, ardından "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolar ve biz Mayıs 2013'te IMF'ye borçları ödedik ve sıfırladık. Bay Kemal, ey Faik Öztrak şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF'den borç alın. O sizin cibilliyetiniz, karakterinizdir. Bizde bu yok" ifadesini kullandı.

    Merkez Bankası'nın döviz rezervi

    Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin eridiği yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Bunu ileri sürenlere 'sahtekarlar' diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Bunlar, 'Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı, sıfırın altına düştü' diyorlar. Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi, 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yine 132'ye de 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz.
    • Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz, kendi işimizi kendimiz görürüz. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Küresel sağlık krizinin damgasını vurduğu 2020'de hem arz hem talep cephesinde şoklar yaşayan dünya ekonomileri derinden sarsıldı. Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibariyle yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde ben de birçok davalar açtım, açtığım her davayı da kazanıyorum.
    • Biz bunların kendilerini en kritik konularda bilgilendirmemizde ne yaptıklarını da biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı."

    'Her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz su getireceğiz dedik'

    Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de eleştirdi.

    "Büyükşehirlerde su problemini aşmak kimin görevidir? Bu büyükşehir belediyesinin görevidir" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Ama bizde böyle bir şey yok, su Allah'ın nimeti vereceksin. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suyunu DSİ ile biz getirdik. Her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa da biz su getireceğiz dedik ve DSİ ile suyu getirdik" diye konuştu. Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

    • "Bunlar aka kara, karaya ak demek dışında bir düşüncesi, fikri, projesi, feraseti olmayanların; İzmir'i nasıl sersefil bıraktıklarını görüyoruz. Karabağlar'ın halini gördüm. Bu gecekonduları, kaçak yapıları niye düzenlemiyorsunuz? Yapmazlar, yapamazlar. Çünkü bunlar bizim gibi dertli değil. Türkiye'nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10'a giremiyorsa durup düşünmek gerek.

    'Bu şehre yazık ettiler'

    • Başka şehirlerimizde birkaç ayda tamamlanan altyapı çalışmalarının İzmir'de senelerce sürmesinin sebebi ne kaynaktır, ne araçtır. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla uğraşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Şehrine ve millete hizmet etmek yerine kaynak ve zaman önceliğini asli vazifesi olmayan işlere ayıranlar bu şehre yazık etmişlerdir.
    • Deprem konutları bunun en bariz örnekleridir. 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası hemen tespitleri yaptık, 5 bin konut inşa etmek üzere çalışmara başladık. Bugün de resmi temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutları Çevre ve Şehircilik Bakanımız değil de mahalli idare yapacak olsaydı henüz tespitler bile bitirilememiştir. İçerideki rant kavgasından yatırımın kendisine sıra gelmezdi.

    'Hizmetin olmadığı yere kayyum atamaya devam edeceğiz'

    Kayyum uygulamasına da değinen Erdoğan, "Devletimizin şehrimize hizmet edilsin diye gönderdiği kaynağı terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz mü yumacaktık. Kayyum kayyum diye inleyenlerin bu çarpıklığa karşı tek laf ettiklerini duydunuz mu? Üretimin durduğu, Kandil'e devletin paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, Berat Albayrak, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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