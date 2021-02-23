Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Beşiktaş’ta ailesi ile yaşadığı evde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte sosyal medya hesaplarından Cüceloğlu’nun fotoğrafının izinsiz kullanılarak para toplanmaya çalışıldığını duyurarak vatandaşları bu hesaplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.