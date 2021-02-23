AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin olarak, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum" açıklamasında bulundu.

Dün DHA'ya açıklama yapan Zengin, bir kadın olarak yaklaşık iki aydır sistematik bir saldırıya uğradığını söylemişti.