Eski eşini öldüren sanık: Eşimi çok seviyordum, ona nasıl kıydım bilemiyorum

Karabük’te geçen yıl Mart ayında boşandıktan iki gün sonra eşi Vildan Akkaya’yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve ilk kez hakim karşısına çıkan Aydın Yılmaz, “Kendimi de vurma niyetim vardı. Eşimi çok seviyordum, ona nasıl kıydım bilemiyorum” dedi.

Aydın Yılmaz, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eşi Vildan Akkaya ile konuşmak için çalıştığı iş yerine gitti. Tartışmanın başlaması üzerine Yılmaz, yanında getirdiği silahla boşandığı eşini vurdu. Uzaklaştırma kararına rağmen eski kocasının saldırısına uğrayan Akkaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akkaya, altıncı günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan Yılmaz polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu olarak yargılanan sanık Yılmaz, Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

'Antidepresan ilaçlarından bir avuç kadar aldım'

Duruşmada kendini savunan sanık Aydın Yılmaz, “Olay tarihinde eylemi yaptığım sırada kendimde değildim. Olay günü saat 19.00 civarında yoldan geldim. Alışveriş sonrasında eve gittim, dinlenmek istiyordum. Antidepresan ilaçlarından bir avuç kadar attım. Akabinde iki şişe yüksek alkol oranı olan şaraplardan aldım. Sonra telefonumdan WhatsApp mesajlarına baktım. Boşandığım eşimle birlikte mutlu zamanlara ait fotoğraflara baktım. Hayal meyal mesaj çektiğimi de hatırlıyorum. ‘Öldür beni bu hayatı sensiz yaşamak istemiyorum’ diye yazdığımı hatırlıyorum” dedi.

'Basiretim mi bağlandı bilemiyorum'

Olay günü işyerine geleceğini eşine haber vermediğini kaydeden Yılmaz şunları söyledi:

“Taksiye binerek çalıştığı iş yerine gittim. Ben genellikle gittiğimde personel kapısından abisinin işlettiği işyerine giren eski eşime şakalar yapardım. Yine personel kapısından girdim bu sırada maktül beni fark etti. ‘Ne işin var burada’ gibi bir şey dedi. Ben de refleks mi diyeyim yoksa başka bir şey mi açıklayamadığım bir şekilde anlık bir olay ile yanımda bulundurduğum silah ile 3-4 metre mesafeden tek el ateş ettim. Normalde nişan alsam isabet ettirmeye imkanım yoktu. İsmini koyamıyorum basiretim mi bağlandı bilemiyorum. Beni de vurmalarını diledim tahrik edici şekilde konuştum. Olay bu şekilde oluyor. Bu olayı bir ömür vicdan azabı olarak çekeceğim. Pişmanım böyle bir olay başıma geldi, işin içinden çıkamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Ona nasıl kıydığımı bilemiyorum. Suçsuzum beraatime karar verilsin. Mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda lehe olan hükümler uygulansın. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilsin.”

Mahkemenin daha önceki ifadelerini sorması üzerine sanık, ifadelerinin hepsinin doğru olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Yılmaz'ı mahkeme tarafından 'eşini kasten öldürme' suçundan tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs’a ertelendi.