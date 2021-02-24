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    Zeyrek: CHP, Albayrak'ın siyaset sahnesine dönmesini istiyor

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    Türkiye
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    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP'lilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın siyaset sahnesine dönmesini istediğini ileri sürdü. Zeyrek, "CHP'liler 'Biz Albayrak'ın üstüne gittikçe, Erdoğan çok kızmış olsa dahi Albayrak'a sahip çıkar, 'yapma' dediğimizi yapar' diye düşünüyor" ifadesini kullandı.

    Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'CHP'nin planı: Albayrak siyaset sahnesine dönsün' başlığıyla yayımlanan yazısında 'CHP'nin son dönemde çok değişik bir strateji izlediğini' söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını, daha öfkeli ve kontrolsüz açıklamalar yapmaya yönlendirdiğini ileri süren Zeyrek, ana muhalefet partisi liderinin bu konuda amacına ulaştığını savundu. 

    Zeyrek, "Erdoğan, kürsüde hep 'çok öfkeli' görünüyor. En son Kılıçdaroğlu için 'terbiyesiz herif' ifadesini kullandı, kendi tabanından dahi tepki çekti. Bu öfkeli dil, siyaset iletişimi açısından son derece olumsuz. Bir taraftan icraatlarını anlatmaya fırsat vermiyor, diğer taraftan 'sorulara yanıt veremeyince, sıkışınca sinirleniyor' algısı yaratıyor. Hal böyle olunca da Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a doğrudan yüklenmeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

    © AA
    Erdoğan'dan Albayrak yorumu: 'Damat' sıfatı başarısının önüne geçti
    CHP yöneticilerinin kesintisiz bir şekilde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklenmesinin de aynı etkiyi yarattığı görüşünü dile getiren Zeyrek, "Ailesi konusundaki hassasiyeti bilinen Erdoğan, CHP'lilerin bu salvoları nedeniyle daha da sinirleniyor. Sinirlendikçe de kürsüde hep gerilimli, öfkeli konuşmalar yapıyor" dedi. Zeyrek, kulislere dayandırdığı yazısına şöyle devam etti:

    "CHP'lilerin Albayrak konusunda 'Erdoğan'ı sinirlendirmek' dışında bir amacı daha var. Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine dönmesini istiyorlar. Çünkü, Albayrak sahnede kaldıkça ve ekonomi kötüleştikçe, vatandaş faturayı Albayrak'a dolayısıyla da Erdoğan'a kesiyor. 

    'Albayrak'ın Enerji Bakanı ya da Dışişleri Bakanı olma ihtimali dillendiriliyor'

    Son günlerde Ankara'da 'Albayrak AK Parti Olağan Kongresi'nden sonra Genel Başkan Yardımcısı olacak' diye bir söylenti var. Enerji Bakanı ya da Dışişleri Bakanı olma ihtimali de dillendiriliyor. Bu kulis gerçek çıksın isteyen CHP'liler de 'biz Albayrak'ın üstüne gittikçe, Erdoğan çok kızmış olsa dahi Albayrak'a sahip çıkar, yapma dediğimizi yapar' diye düşünüyor ve düşüncelerinde de haklı çıkıyorlar. 

    Erdoğan, partisinin İzmir kongresinde 'CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul addettiğimiz için görmezden geldik' dese de sonunda CHP'lilerin istediği noktaya geldi ve Albayrak'la ilgili konuşmaya başladı. Döviz rezervi konusunda kendisiyle ve danışmanlarıyla çelişmek pahasına uzun uzun Albayrak'ın 'başarılarını' anlattı."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Berat Bey'in enerji ve ekonomideki görevlerde en büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti, başarısı ve vasıflarının önüne geçirilmesi" şeklindeki ifadesini hatırlatan Zeyrek, şunları yazdı:

    "CHP'liler, bu tespitin AK Parti'nin kemikleşmiş tabanı dışında pek karşılık bulmadığını biliyor. Zira Albayrak'ın sadece görevi bırakması dahi ekonomik verilerde gözle görülür bir düzelmenin önünü açmıştı. 

    Albayrak'ın istifası farklı siyasi eğilimleri temsil eden AK Parti kadrolarınca da olumlu karşılanmıştı. Konuyu AK Partililere de sordum. Çoğu, 'CHP böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Albayrak'ı önemli bir göreve getirebilir' görüşünde. Ben de merakla bekliyorum. Acaba AK Parti Kongresi'nden sonra Albayrak yeniden siyaset sahnesinde boy gösterebilecek mi?"

    Etiketler:
    kulis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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