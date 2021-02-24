Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalara değinerek "Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır. Güneyinde ne varsa kuzeyinde de aynısı vardır. Artık benim Diyarbakırlı kardeşim sağlık hizmeti için, Hataylı vatandaşlarım istihdam için başka illere gitmek zorunda kalmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kongrelerin büyük bir bölümünün canlı bağlantıyla yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "İl kongrelerinde coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki şu muhabbet iklimini gölgelemesine izin vermedik. Davamıza yakışır şekilde demokrasi şölenine dönüştüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından "Uzun ince bir yoldayız. 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil, milletin menfaatlerini yücelteceğimizin sözünü vermiştik" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa davamızı bugünlere kadar getirdik. Yükü çekemeyenler, gücü tükenenler oldu. Egolarına, hırslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunlar eyvallah etmedik.

Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Davamıza sahip çıkıyoruz. engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz."

'Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi'

AK Parti hükümetlerinin bugüne dek yaptığı çalışmalara değinen Erdoğan, "Bugün geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. 2021'in Türkiyesi ile 2002'nin Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi; kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: