Son bir yılda 189 motokurye hayatını kaybetti: 'Biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın'

📢 Motokuryeler var ama yoklar!



Motordan ayağı yere dahi inmeyen, ölümü peşinen kabul ederek iki tekerlek üzerinde gece gündüz durmadan çalışan..



900 bin motokuryenin sesi olmak için bugün motokuryelerimizle bir aradaydık.



Motokuryeler salgının isimsiz kahramanlarıdır! ++ pic.twitter.com/rUnbiohaqH