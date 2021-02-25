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    Vaka sayıları alarm veriyor: Karadeniz için ‘pandemi OHAL'i' önerisi

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    Türkiye
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    Son iki haftadır nüfusuna oranla en çok koronavirüs görülen 5 il, Karadeniz Bölgesi’nde. Uzmanlardan bu bölge için tam kapanmadan giriş çıkış yasağına kadar çok sayıda kısıtlama talebi gelirken, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da ‘pandemi OHAL’i’ önerdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’ydi.

    Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize nüfuslarına oranla en çok koronavirüs görülen iller oldu. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 100 binde görülen vaka oranının zirveye çıktığı iller için 'pandemi OHAL’i' uygulamasına geçilmesini istedi.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Hancıoğlu’nun önerileri şöyle:

    • "Karadeniz bölgesindeki beş ilin verileri, standart kısıtlamaların bu bölge özelinde sonuç alıcı bir etki yaratmadığını ortaya koyuyor. Bu durum karşısında, vaka sayılarının zirvede seyrettiği Karadeniz Bölgesi için ivedilikle ‘pandemi OHAL’i’ ilan edilmesi artık bir zorunluluk. Salgınla mücadele konusunda yetkinleşmiş otoritelerin, bilim insanlarının, sosyal bilimcilerin önerileriyle bir acil eylem planı oluşturulmalı. Örneğin tıpkı salgının başlangıç döneminde, ülke dışından gelen vatandaşlarımıza uygulandığı haliyle, bölgedeki asemptomatik pozitif vaka ve temaslıları, halen boş durumda bulunan yurtlarda izole edilmeli.
    • Bir diğer seçenek ise birçok uzman tarafından da sık sık gündeme getirilen ‘14 günlük tam kapanma’ seçeneği. Bölgede salgının zirve yaptığı beş il özelinde, tam kapanmanın ekonomik maliyet ve sosyal etki analizleri yapılarak ve tam kapanma sürecinde yaşanacak tüm kayıpların kamu kaynaklarıyla telafi edilmesi üzerine bir planlama oluşturulması da gündeme alınmalı."

    'Giriş çıkış kapanabilir'

    Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, "Bu illerde diyelim ki vakalar 100 binde 200’den 300 civarına yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile örneğin o ile giriş-çıkış yasaklanabilir, o ilde vakaların çok olduğu özellikle bazı mahalleler, ilçeler varsa oraya giriş-çıkışın kapatılması söz konusu olabilir. Veya sokağa çıkma kısıtlamaları örneğin ilin bir bölgesinde kaldırılabilir, bir bölgesinde farklı bir yaklaşım geliştirilebilir" önerileri getirdi. 

    Turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi

    5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri kısıtlama tedbirlerinin yaz dönemine kadar en üst düzeye çıkarılarak, sezona kadar vakaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Turizmin bu sayıların artışında teorik olarak katkısı olabilir, çok daha fazla tedbir alınmalı" dedi.

    'Kısıtlamaysa kısıtlama, kapanmaysa kapanma'

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kovid-19 virüsünün geçen yıl ortaya çıkmasıyla turizmin etkilendiğini belirterek, süreçte turizm serbestliği kriterlerinin değiştiğini ve aşıların ön plana çıktığını söyledi.

    13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı ile yaz turizm sezonunun başlayacağını kaydeden Kantarcı, "Bizim artık sezonda dolu dolu iş yapmamız gerekiyor. Bahara yaklaştığımız bugünlerde vaka sayıları bölgemizde yüksek. Bununla alakalı alınması gereken tedbirler her ne ise alınması gerekiyor. Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama. Ama artık mart ve nisan aylarında, Ramazan ayı tamamlanana kadar gereken tedbirlerin alınıp sezon öncesinde hazır vakaların minimize edilmiş hale gelmiş olması gerekiyor" diye konuştu.

    'Fedakarlıkta bulunmaya razıyız'

    Normalleşme sürecine dahil olabilmek için sektör olarak gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını dile getiren Kantarcı, şunları söyledi:

    • "Biz baharda yapabileceğimiz işlerden vazgeçelim. Yeter ki Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayıları düşsün, bölge ve ülke olarak turizm sezonu özellikle bölgemizde yaklaşık 4 aylık yoğun sezona hazır hale gelelim. Şu an şubat ayı tamamlanmak üzere. Verilere baktığımız zaman hem de aşılanma sayı oranlarını karşılaştırdığımız zaman mart ve nisan ayında bir hareketlilik yine olmayacak. Düşük geçecek.
    • Önümüzdeki aylarda gereken tedbirler sonuna kadar alınsın, ne varsa yapılsın. Biz yine fedakarlıkta bulunmaya razıyız. Neticede sezonun başlamasına 2.5 aylık bir zaman kaldı. Devletimizin gereken tedbirleri almasına ve vakaların bir an önce düşmesi gerçek normalleşmeyi yakalamak en büyük beklentimiz."

    'Çok daha fazla tedbir alınmalı'

    İnsanların birbirlerine temasıyla yayılan Kovid- 19 virüsünün, kontrolsüz ve tedbirsiz turizm faaliyetleriyle daha fazla yayılma imkanı olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da şöyle konuştu:

    • "Her sektörün özel bir durumu var. Turizm sektörü de bunlardan bir tanesi. Gönlümüz arzu eder ki, hiçbir sektör zarar görmeden bu mücadelemizi başarıyla verelim. Maalesef bazı sektörler insan kalabalığını, mesafeyi ve yoğunluğu sağlıyor. Turizmin böyle bir özelliği var. Turizmin bu sayıların artışında teorik olarak katkısı olabileceğini bildiğimizden dolayı buralarda çok daha fazla tedbir alınması gerekiyor.
    • Tedbirler alınmadan, kontrol altında olmadan her türlü hareket ve bir araya toplanma bu sayıların büyümesine sebep olur. Aksi halde mücadelemizde önümüzdeki günler için daha zor günler bizi bekler."
    Etiketler:
    OHAL, pandemi, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Karadeniz
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