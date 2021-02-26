Kayıt
21:06 26 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul ihalesini bu yıl içinde yapacağız

    © AA / Abdulhamit Topal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 513
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104092/00/1040920086_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_c151a6c66446135e067d5c83ef3b24a0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102261043909262-bakan-kurum-kanal-istanbul-ihalesini-bu-yil-icinde-yapacagiz/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız" açıklamasını yaptı.

    Çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Bakan Kurum, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının Kanal İstanbul Projesi ve İstanbul'un bazı ilçelerindeki çöp sorununa ilişkin soruları üzerine açıklamada bulundu.

    © DHA
    Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Bundan ne ana muhalefet ne İBB anlar

    Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendi talimatlarıyla hazırlıklarının yapıldığını ve bu yıl içerisinde de başlayacaklarını ifade etti. 

    ÇED raporu sürecini tamamladıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

    "Üniversitelerden hocalarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ÇED raporu süreci tamamlandı. Yine çevre düzeni planı onaylandı. 3 etap planımızı yine Kanal İstanbul güzergahı üzerinde onayladık ve yüzde 52'si yeşil alan olan İstanbul Boğazı'mızı koruma, kurtarma projesi. Yine depremle ilgili rezerv alanımızın oluşturulduğu, bölgedeki yoğunluğun dışında herhangi bir yoğunluğun bölgeye getirilmediği örnek bir şehircilik anlayışıyla ki deprem şehri İstanbul'umuza üreteceğimiz rezerv konutlarıyla da yine riskli gördüğümüz binaların dönüşümü için çok önemli bir alanı inşallah inşa edeceğiz.

    2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesini İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız. Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir. "

    Muhalefetin buradaki su kaynaklarının giderildiğini söylediğini anlatan Kurum, buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettiklerini vurguladı.

    Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Depremsellikle ilgili 'İstanbul'a zarar verir' dediler. Yine bunu raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik. 'Yoğunluk getirir' dediler, yine yapmış olduğumuz planlarla herhangi bir yoğunluk getirilmediğini de gösterdik ve bu anlayışla da çalışmalarımızı yapıyoruz. Planlama içerisinde yeşil alanlarını, sosyal donatılarını, üniversitelerini ayırarak İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde projemizi yürütüyoruz.

    Fakat İstanbul'umuzun geleceğini bu kadar ilgilendiren, Türkiye'mizin marka değerine marka katacak ve dünyada lider ülke yapacak projeye sadece karşı çıkmak adına bir duruş var. Bu tabi CHP duruşudur, CHP zihniyetidir. Kör bir bakıştır. Ama biz hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Onlar şerde yarışmaya devam etsinler. Biz ülkemize değer katacak projeleri üretmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır ne yapıyorsak, bundan sonra da aynı anlayışla hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Bırakın onlar şerde yarışmaya devam etsinler."

    'Yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında çöp, çamur ve çukurla mücadele ettiklerini dile getiren Kurum, gelinen noktada İstanbul'u yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini aktardı.

    Bakan Kurum, yine aynı sorunların İstanbul'da yaşanmaya başladığına işaret ederek şunları kaydetti:

    "Bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki, İstanbul'da artık yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu konuda acziyet içinde ise ben arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de çöplerin toplanmasına da destek verebiliriz bakanlık olarak. Her türlü desteği verebileceğimizi buradan sizin aracılığınızla Kırşehir'den, Ahilik şehrinden, paylaşma, birlik ve beraberliğin şehrinden yine ifade etmek isterim." 

    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Kanal İstanbul Projesi, Murat Kurum, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, eşi ve çocuklarının da yardımıyla 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı.
    Siyah Giyen Adamlar'dan esinlendi: Hurdacılardan topladıklarıyla tek tekerlekli motosiklet yaptı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet