İstanbul'da filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili 20. toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"1.338 filyasyon ekibimiz, 1.028 araçla hizmet veriyor. Bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı. Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."

#İstanbul’da #filyasyon ve salgın denetimlerimizle ilgili 20. toplantımızı gerçekleştirdik.



📌1.338 filyasyon ekibimiz 1.028 araçla hizmet veriyor.



📌Bugüne dek 1.380.790 vaka ve

2.383.790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı.



Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum.👏🏻 pic.twitter.com/IMrkLcIgSY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 26, 2021

​