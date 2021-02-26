‘Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez’ diyen kişi gözaltına alındı

Konya'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.