Alkol vergisinde ilk 5'e giren iller belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarına göre, alkollü içeceklerde ÖTV tahsilatında ilk beşi sırasıyla İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli ve Manisa paylaşıyor.
Son beşte ise Zonguldak, Sinop, Bartın, Çorum ve Erzincan yer alıyor.
'Tüketimi yansıtmıyor'
Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da söyledi. Elvan, şu bilgileri verdi:
“4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkilerde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır.”
Alkol tüketimi ve alkol ithalatına ilişkin sorularının yanıtsız kaldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, alkollü içkilerden kaynaklı ÖTV tahsilatına ilişkin verilerin alkol ve sigaradan alınan vergilerin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.
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