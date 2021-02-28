Kayıt
11:16 28 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Ankara Şeker Fabrikası'ndan üretim rekoru

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043915457_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_07debf5dee5131725cdf4b59f24bf958.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102281043915643-ankara-sekerden-uretim-rekoru/

    Ankara Şeker Fabrikası'nda bu sezon 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırıldı

    Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) Ankara'daki fabrikasında 2020-2021 üretim döneminde 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırıldı. Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

    Uslu, şeker sanayisinin 16b işletmesi olan Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası'nda bu sezon üretimin 10 Eylül'de başladığını ve 165 gün sürdüğünü söyledi.

    Bu sürenin, son 30 yılın en uzun dönemi olduğunu ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

    "2020-2021 üretim dönemi sonunda fabrika, 59 yıllık tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştı. Bu sezon tüm zamanların en çok pancarı işlendi. Söz konusu dönemde Ankara Şeker Fabrikası'nda 677 bin 806 ton pancar işlenerek, 77 bin 500 ton şeker üretildi ve tüm zamanların en yüksek şeker üretim rekoruna imza atıldı."

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlayıcı etkisine rağmen vites artırarak günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıktıklarını vurgulayan Uslu, fabrikada pancarın yan ürünü olan küspe ve melas üretiminde de tüm zamanların en yüksek üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

    Şeker üretimi artmaya devam ediyor

    Uslu, son yıllarda fabrikada üretim artışının devam ettiğini, 2018'de 511 bin 365 ton pancar işlenerek 54 bin 220 ton, 2019'da ise 570 bin ton pancar işlenerek 61 bin 370 ton şeker üretildiğini dile getirdi.

    Sözleşmeli üretim modeliyle ürün alımı yaptıklarına işaret eden Uslu, alımdan 60 gün sonra üreticilere ödemelerinin yapıldığını ve mağduriyet yaşanmadığını anlattı.

    Uslu, şeker pancarı üreticilerine üretim döneminde 3 defa avans verdiklerini belirterek, bu üretim döneminde ayni ve nakdi toplam 223 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi.

    Ürün alımlarında randevu sistemi uyguladıkları bilgisini veren Uslu, bu sayede üreticilerin nakliye maliyetlerinin de azaldığını vurguladı Uslu, şeker dışında da ürünler ürettiklerini, makarna ve domates salçası üretimi yaptıklarını kaydetti.

    Mustafa Uslu, 'Türk Şeker' markasıyla piyasaya sürülen ürünlerin tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Şekere yüzde 10 zam yapıldı
    SP'li Karaduman: Sam Amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istiyor
    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Rusya'dan şeker ithalatı' açıklaması
    Etiketler:
    Ankara, Türkiye, Şeker, Mustafa Uslu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (TÜRKŞEKER)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular keşfettik” dedi.
    Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet