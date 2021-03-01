AK Partili Kurtulmuş: Tek maddelik bir anayasa yazsam, 'Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür' derim

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni anayasa hazırlanması teklifiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş ayrıca, "Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu.

İl kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Kurtulmuş, partisinin kadrolarında yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme olduğunu belirtti. Yönetimde kadınların oranının attığını belirten Kurtulmuş, "Kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir" dedi.

Kurtulmuş, AK Parti teşkilatlarındaki değişimi anlatırken "Küresel lider Erdoğan’ın üzerindeki yükü alacak kadrolar" ifadesini kullandı.

Yerel seçim sonrası eksiklerini, hatalarını gözden geçirdiklerini, bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladıklarını belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları mart ayı içerisinde açıklayacağını söyledi.

'Çok önemli reformlar yaptık, vesayet düzenini kaldırdık, Kürtçe serbest kaldı'

Kurtulmuş, "19 yıldır iktidardasınız, hala reform mu?" şeklindeki eleştirilere ise şu yanıtı verdi:

"İşte biz de bunu anlamıyoruz. AK Parti reformlarla gelen bir parti. Çok önemli reformlar yaptık. Vesayet düzenini kaldırdık. Kürtçe serbest kaldı. TRT’de Kürtçe yayın var. Asker-sivil yargı ayrımı kalktı. Başörtüsü öyle... Aslında reformcu bir parti 19 yıl sonra kendisinde reform yapma enerjisini bulamıyorsa, asıl eleştirilecek olan budur. Biz bu reform enerjisiyle devam ediyoruz, 19 yıl sonra yine reformları biz yapıyoruz."

Yeni anayasa hazırlanması teklifiyle ilgili olarak yöneltilen "Muhalefetle görüşecek misiniz? Mesela CHP’nin kapısını çalacak mısınız?" sorusuna "Anayasa AK Parti’nin anayasası değil ki. Elbette siyasi partilerle, toplumun tüm kesimleriyle konuşacağız. Bu ortaklaşa bir iradenin sonucu olur" yanıtını veren Kurtulmuş, "Peki sizce en önemli madde ne olmalıdır?" şeklindeki soru üzerine de şunları söyledi:

"Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür."

Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz

Kurtulmuş, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak da şunları kaydetti: