Manisa'da bir otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 1846 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1646 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser ihbarı üzerine Selahattin D. yönetimindeki otomobili takibe aldı.

İzmir- Ankara karayolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1464 sikke, 143 obje, 36 yüzük, 1 ok ucu, 1 anahtar görünümlü tartı, 1 anahtar görünümlü mercek olmak üzere toplam 1646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 dolar ele geçirildi.

Şüpheli Selahattin D.'ye, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.