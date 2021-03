Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kademeli normalleşme' adımlarını açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

81 ilin koronavirüs risk durumuna göre, mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak renklendirildiğini belirten Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek illerde ise bir müddet daha pazar günleri devam edeceğini söyledi.

Risk haritasının her hafta güncelleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ilimiz, salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek" diye konuştu.

Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin ise "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- 28 Şubat milli iradeyi hedef alan bir darbe girişimidir. 28 Şubat hadisesi bir darbe hareketidir. Ülkemizde ekonomiden siyasete geniş bir yelpazede ağır faturası olmuştur. 28 Şubat'ta binlerce insanımız siyasi görüşlerinden dolayı hukuksuzluğa ve zulme maruz kalmıştır.

- Tarih her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkanları elbette unutmamıştır, unutmayacaktır.

- Yarın, İnsan Hakları Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Hemen her konunun dönüp dolaşıp darbe yasasının yarattığı sıkıntılara dayandığını gördük.

- Cumhur İttifakı çatısı altında yeni ve sivil anayasa meselesini tüm platformlarda tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz.

'Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım'

- Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım. Kimse bizimle birlikte bu yolda yürümese bile Cumhur İttifakı olarak yeni ve sivil anayasa metnimizi tamamlayıp milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.

- Milletimiz bir daha asla 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yaşanmasına asla izin vermeyecektir.

- Siyaset kurumunun en önemli sorumluluklarından birinin Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz.

'Türkiye salgın sonrası dönemin yükselen yıldızı olacak'

- Bugün açıklanan ve yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranımız izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneğidir. Türkiye büyürken İngiltere yüzde 9.9 oranında, Amerika yüzde 3.5 oranında küçüldü.

- 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracatımız Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı

- Bizim için asıl önemli olan, ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve büyümeyle birlikte istihdamın da oluşmasıdır

- Geçen hafta ülkemiz piyasalarında yurt dışı gelişmelerden kaynaklanan dalgalanmalar oldu; bunlar ne ilk ne de son olur.

- Bakanlarımızdan zorunlu olmadıkça kendilerine ayrılan bütçeyi aşmamalarını hatta tasarruf etmelerini istiyoruz.

- Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz

- Biz kısa mesafe değil maraton koşucusuyuz. Açıklayacağımız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

- Türkiye salgın sonrası dönemin yükselen yıldızı olacaktır.

- Avrupalı yöneticiler yüzleşmekten kaçsa da istatistikler nefret suçlarındaki artışı ortaya koyuyor. Bugün kültürel ırkçılık, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artık kurumsal ırkçılığa geçmiştir.

- Koronavirüs salgınına karşı tedbir almamızın üstünden 1 yıl geçti.

Yeni kararlar açıklandı

- Salgın tedbirleri sebebiyle geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Pek çok farklı yöntemle kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz.

- 9 milyonu bulan aşılama sayısı ile Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.

- Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

- 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere illerimizi ayırdık. Her hafta risk haritalandırması güncellenecek. Her hafta bu renkler güncellenecek. Her 2 haftada bir normalleşme uygulamaları güncellenecek.

- Her ilimiz, salgın tedbirlerinin ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

- Hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı sürecek.

- Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

- Restoran lokanta kafeterya tatlıcı gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında türkiye genelinde sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek

- Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızda ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

- Nikah gibi merasimler düşük ve orta riskli illerde 100, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiyle sınırlı olarak yapılacak.

- Halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Sağlık Bakanı Koca, risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı.

​Haritaya göre, illerin risk kategorileri şu şekilde:

Düşük riskli iller (mavi): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Orta riskli iller (sarı): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller (kırmızı): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.