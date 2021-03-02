Türkiye'de koronavirüsten 68 can kaybı, 11 bin 837 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 68 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi.

Bugün toplam 135 bin 291 test yapılırken, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 668, toplam ağır hasta sayısı ise 1227 olarak açıklandı.