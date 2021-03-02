Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıkladığı kararların ardından 'Kontrollü normalleşme'nin ilk gününde kafeler ve restoranlar uzun süre sonra müşterilerine kapıyı açarken, risk koşullarına göre kimi yerlerde de öğrenciler okullarına kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "kontrollü normalleşme" kararlarının ardından, risk koşullarına göre kimi yerlerde yüz yüze eğitim başlarken, restoran ve kafeler uzun bir sürenin ardından müşterilere kapılarını açtı.

Düşük ve orta riskli bölgelerde yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim, şehirlerin risk durumuna göre belirlenen düşük riskli, orta risk, yüksek riskli ve çok yüksek riskli bölgelere göre düzenlemeler sonucu kademeli olarak başladı.

'Kontrollü normalleşme'nin ilk günü: Düşük ve orta riskli bölgelerde yüz yüze eğitim başladı https://t.co/GB9b0pWIW5 pic.twitter.com/ZYPGQHQ8TQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021

​Vatandaşlar bazı yerlerde restoranlara akın etti: Gaziantepliler beyrana koştu

Gaziantep’te normalleşmenin ilk gününde vatandaşlar, uzun süren beyran hasretine bugün itibariyle kavuştu. Restoran işletmelerinin açılmasının ilk gününde, vatandaşlar beyran içmeye koştu. 3 ay boyunca paket servisi yapan işletmeler bugün itibariyle müşterilerini karşılamaya başladı. Durumdan memnuniyetini bildiren vatandaşlar, beyran içmenin keyfini çıkardı.

Normalleşmenin ilk gününde Gaziantepliler beyrana koştu https://t.co/Ko5xazbFEn pic.twitter.com/QhGC1XLI3N — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021

​Nikahlarda yeni kurallar dikkate alındı

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmasına karar verilmişti. Bugün başlayan normalleşme sürecinde kıyılan nikahlarda yeni kurallar dikkate alındı.

Bugün kıyılan nikahlarda yeni kurallar dikkate alındı: Merasimlerin düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmasına karar verilmişti https://t.co/Ko5xazbFEn pic.twitter.com/Fj8bZTIgRs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021

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