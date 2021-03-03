Hacettepe Üniversitesi: Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı yüzde 100

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Faz-3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100" denildi.

Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait CoronaVac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi'nin Faz-3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkinliği yüzde 83.5.

Aşının hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

En çok görülen yan etkiler

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilere de yer verildi.

Yorgunluk yüzde 9.8, baş ağrısı yüzde 7.6, kas ağrısı yüzde 3.8, ateş yüzde 2.5, titreme yüzde 2.4 ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.