Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani iddianamesini istemesinin rutin bir uygulama olarak değerlendirildiğini söyledi. Selvi, "HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kobani iddianamesinin istenmesinin, HDP hakkında inceleme başlatıldığı yorumlarına neden olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" şeklindeki açıklaması da gelince HDP'nin kapatılması konusunun bir anda gündemin üst sıralarına yükseldiğini anlatan Selvi, burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar bulunduğunu söyledi.

Selvi, şu maddeleri sıraladı:

"1) AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.

2) Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri 'evet' oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Eller hemen iner kalkar' demişti.

3) HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.

4) MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.

5) Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi."

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor" ifadesini kullanan Selvi, bu konudaki yazısını şöyle noktaladı:

"HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak."