Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medya hesabında herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin olayın ardından profil fotoğrafını Türk bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.