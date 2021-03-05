MetroPOLL anketi: Hükümetin en beğenilen politikası Dağlık Karabağ

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, hükümetin "Azerbaycan Ermenistan savaşının yaşandığı dağlık Karabağ’a yönelik politika"sı, yüzde 36 ile halkın en beğendiği politika oldu.

MetroPOLL araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı" anketinin Şubat 2021 sonuçlarını duyurdu. "Hükümetin En Beğenilen Politikası" başlıklı ankete göre, hükümetin hiçbir politikasını desteklemeyenlerin oranı yüzde 29.8 ile ikinci geldi.

AK Parti seçmeni arasında en az desteklenen politika "Suriye politikası" olurken hiçbir politikayı desteklemeyen MHP seçmeninin oranının yüzde 7.8, AKP seçmeninin oranı yüzde 17.2 olarak açıklandı.

Türkiye’nin Nabzı Şubat 2021: Hükümetin En Beğenilen Politikası #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/kQdPNjovG7 — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 5, 2021

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