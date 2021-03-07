Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları ortamı oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları ortamı oluşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."