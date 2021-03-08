Asu Maro: Kadınlar kendilerini can havliyle karakola attığında yıkılmasın diye geri gönderdiğiniz yuvalarda olan bu

Milliyet gazetesi yazarı Asu Maro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kaleme aldığı 'Çok şey mi istiyoruz?' başlıklı yazısında sözlerine "Çok şey mi istiyoruz acaba? Tüm dünyada kutlanan bir günü, biz Türkiye’de yaşayan kadınlar da normal bir 'kutlama' olarak yaşamak istiyoruz" diye başladı.

"Kimseden pırlanta, kırmızı karanfil, mor menekşe, efendim 'cinsi latif' güzellemeleri, bugüne özel indirimler, sürpriz hediyeler falan beklemiyoruz" ifadesini kullanan Maro, şöyle devam etti:

"Erkekler tarafından katledilen kadınların çetelesini tutmadığımız (65 günde 68 kadın), tecavüzcüler, katiller, failler olanca özgüvenleriyle sokaklarda dolaşamasın diye adliye kapılarında beklemediğimiz, evden işe her alanda istismar edilmediğimiz, erkeklerle eşit haklara sahip olduğumuz, 'Kadına Şiddete Hayır' etiketini eklemeden sosyal medya paylaşımı yapabildiğimiz ve bütün bunlar sürdüğü için hakkımızı ararken yerlerde sürüklenmediğimiz, sıradan bir 8 Mart’tan söz ediyorum."

Türkiye'de yaşayan kadınların Dünya Kadınlar Günü'ne kan donduran bir görüntüyle girdiğini belirten Maro, Samsun'da İbrahim Zarap isimli şahsın 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde darbettiğini hatırlattı.

'Videoyu görünce aklımız başımıza geliyor işte'

"Samsun’da İbrahim Zarap denen adamın (Bakınız 'adam gibi' diye övgü niyetine önümüze sürülüp duran 'adam' burada yerli yerinde kullanılmıştır) üç yıl önce boşandığı kadını tekmelerle dövdüğü, kafasını betona vurduğu video uzun süre hepimizin kâbusu olmaya devam edecek. 'Bu görüntüleri yaymayalım' demek isterdim ama maalesef özellikle kadına şiddet vakalarında ancak gözümüzün gördüğüne inanmak gibi bir özelliğimiz var" diye yazan Maro, şunları kaydetti:

"Başka pek çok konuda uyanmayan şüpheciliğimiz, araştırmacı ruhumuz bir kadın cinayeti, bir taciz vakası olduğunda hemen devreye giriyor. 'Yapmış mı sahiden?'den 'Tamam yapmış ama sebebi neymiş acaba?'ya uzanan bir dizi sorumuz oluyor. Sanki vahşetin bir sebebi olabilirmiş gibi. Ama videoyu görünce aklımız başımıza geliyor işte. Hayal edebileceğimizden çok daha korkunç gerçek. Bakın, o dövülen kadının yanında çığlıklar atan küçücük bir kız çocuğu var. O adamın çocuğu. Muhtemelen hayatı boyunca bu görüntüleri unutamayacak. Hadi 'Bilinmeyen bir sebepten tartışma başladı' diye yazdınız, bu 'cinnete' kadının yol açtığı bir gerekçe aradınız, adamın kendi çocuğuna bunu yaşatmasına da kabul edilebilir bir sebep bulabilecek misiniz acaba?

'Gözünüzle gördünüz, sanırım şimdi inanabilirsiniz'

'Siz de abartıyorsunuz, bütün erkekler katil mi?' diye isyan edenler, 'Erkek düşmanlığının sonu fena' diye yazıp çizenler, hâlâ 'Aile içinde ne yaşandığını bilemeyiz' ezberine sığınanlar, işte bu yaşanıyor. Dört duvar arasında kaldığı için görememiştiniz, kadın şikâyet ettiğinde inanamamıştınız, adama iki öğüt verip eve yollamıştınız ya (İbrahim Zarap da defalarca şikâyet edilip ceza almayanlardan), gözünüzle gördünüz, sanırım şimdi inanabilirsiniz. Kadınlar kendilerini can havliyle karakola attığında yıkılmasın diye geri gönderdiğiniz yuvalarda olan bu.

'Bilmiyorum ki umutlanarak girebilir miyiz 8 Mart’a?'