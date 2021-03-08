Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. Kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Samsun'da E.M.'nin 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye darbedilmesinin ardından, Ankara'nın Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi.

Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa mahallesinde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı.

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet: Kadının şikayetçi olmadığı öğrenildihttps://t.co/Dnlz8EVXTH pic.twitter.com/TrhVIEwX6J — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2021

Kadın şikayetçi olmadı

Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.