Denizli'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikanın tamamını kapladı.

Yangın esnasında içeride bulunan personeller kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı iki bom aracı olmak üzere 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yanan binanın yanında bulunan diğer binaları boşalttı.

Bir taraftan yangına müdahale edilirken diğer taraftan yandaki binaları soğutma çalışması uygulandı. Yaklaşık 30 dakika süren zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı.

Yükselen dumanlar Sarayköy İlçesi ve Bağbaşı Mahallesinde de görüldü. Yangının neden çıktığı tamamen söndürülmesinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından işçilerin sağlık durumları kontrol edildi.