Darp ettiği eşini iki gün boyunca aç ve susuz bırakan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, iddialara göre darp ettiği eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Yaşanan olayı fark eden kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, binlerce vatandaş olaya tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, darp edilen kadınının eşi tarafından darp edildiğini söylediği ve çocuklarının ise durumdan habersiz olduklarını dile getirdikleri görülüyor.
Kocaeli yaşayan bir kadını,— Solcu Gazete #8 (@solcugazete) March 9, 2021
İKİ GÜN BOYUNCA ODAYA KİLİTLEYİP
ŞİDDET uygulayan, İŞKENCE eden, iki gün boyunca yemek vermeyen Veli Erbaç tutuklansın!#VeliErbaçTutuklansın pic.twitter.com/JEIEjWvXJu
Vali Yavuz, şahsın tutuklandığını duyurdu
Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.
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