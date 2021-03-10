5 hidroelektrik santral için özelleştirme kararı

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, dört ildeki 5 Hidroelektrik Santrali, üzerindeki taşınmazlarla birlikte 2025 yılının sonuna kadar özelleştirilecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Denizli, Erzincan, Sivas ve Kars'ta bulunan beş Hidroelektrik Santrali (HES) ve üzerinde bulunan taşınmazlar özelleştirilecek.

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, Denizli'de Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan'daki Girlevik II ve Mercan Hidroelektrik Santralleri, Sivas'taki Koyulhisar Hidroelektrik Santrali ve Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali ve taşınmazları özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karara göre HES'ler 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecek. Taşınmazlar için 'kullanım izni devri' seçeneği de kullanılabilecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar bitirilmesi kararlaştırıldı.

2020 yılında 80 özelleştirme yapıldı

Özelleştirme İdare Başkanlığı 2020 yılı içinde 2 elektrik üretim santrali, 1 liman ve muhtelif sayıdaki taşınmazlar dahil toplam 80 özelleştirme ihalesi yaptı.

Bu yıl halihazırda 13 hidroelektrik santralinin özelleştirilmesi için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.