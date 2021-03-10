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    Meral Akşener

    Akşener: 'Fosforlu Meral' tabelasının nereden geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103101043993844-aksener-fosforlu-meral-tabelasinin-nereden-geldigini-5-yil-evvel-yol-yurudugumuz-arkadaslarimiz-bilirler/

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan 'Fosforlu Meral' tabelasına tepki gösterdi. Bu tabelanın nereden çıktığını 5 yıl önce birlikte yol yürüdükleri arkadaşlarının bildiğini belirten Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Ben onu korurken 1 yıl boyunca gelen giden herkese bunu söyledi" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    İlk olarak Türkiye'nin dış politikalarına eleştiriler yönelten Akşener, "İktidarı bulduğumuz her fırsatta her mecradan defalarca uyardık. Özellikle uluslararası ilişkilerde şahsi dostluklarınızı değil, devletler arası ilişkileri esas alın. İki ülke arasındaki ilişki liyakatli diplomatlarla devlet esaslı yürütülmelidir. Dinlediler mi? Hayır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Bütün dış politikalarını şahsi kankalıklarına endeksledi" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

    • "Bugünlerde bir şeyler oluyor. Sayın Hulusi Akar çıktı, 'Mısır'la tarihi birçok değerimiz var önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir' dedi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü çıktı, 'Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış için yeni bir sayfa açılabilir' dedi. Şimdi ben de doğal olarak sizler adına soruyorum; Sayın Erdoğan, bu konuları bakan ve sözcüne açtırarak nabız mı yokluyorsun, Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun?

    'Rabia'yı bu kez de Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun?'

    • Mısır'la bu inatlaşma olmasaydı Doğu Akdeniz konusunda emin olun elimiz daha da güçlü olurdu. Tarih tekerrür mü ediyor? Rabia'yı bu kez de Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun? Sayın Erdoğan devlet böyle yönetilmez. Kişisel kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Zikzaklarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Hem ekonomik, hem ticari hem askeri alanda bunun hesabını kim verecek? 'Yeni sayfa açıyorum' diye işin içinden sıyrılamazsın. Önce sorumluluk alacak, milletimizden özür dileyeceksin."

    'Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık'

    Akşener, daha sonra Cumhur İttifakı kanadından kendilerine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. "Son dönemde hızla büyüdüğümüzü, milletimizin İYİ Parti'ye ilgisini gördükleri için akıllarınca yalanlarıyla yolumuzdan şaşırtacaklar" ifadesini kullanan Akşener, şunları söyledi:

    • "Sayın Erdoğan, sen giderken ben dönüyordum. Bu salondaki arkadaşlarımızın çoğunluğu sen top oynarken mücadele ediyordu. Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık. Her tuzağı bozduk. Bundan da bileğimizin gücü, alnımızın akıyla çıkarız. Kurban olduğum Allah, yalanın, yalancının yanına kar bırakmıyor işte."

    'Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi'

    Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan ve uzun süre Trend Topic (TT) listesinde kalan  'Fosforlu Meral' tabelasıyla ilgili olarak tepki gösterdi. Akşener, açıklamasında şunları kaydetti:

    • "Fosforlu Meral tag'inin nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi. İki genç kurul üyesi, bunu 'fahişe' olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben ona kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. Fosforlu Cevriye'nin fahişe olmadığını, sert, eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken 1 yıl boyunca gelen giden herkese bunu söyledi. 

    • Bunu ifşa ettim ben birilerinin üzerine yıkıldı. Celal Adan isimli İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu bu şahıs döndü hepimize bana, buradaki herkese 'Sizin analarınız belli babalarınız belli değil' dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır bu nasıl bir psikolojidir. Metin Bey mahkemeye verdi. Hâkimler o ara Erdoğan’la el sıkışmışlardı ve hâkimler beraat verdiler.

    'Kereste gibi yaşam formlarına 'erkek' demeye midem kalkıyor'

    • Bu devam etti İsmet Büyükataman başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Bahçeli çok meraklıdır, hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf karakterlerinin isimlerini kullandı.

    • Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allahım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum."

    Etiketler:
    Eleştiri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Sosyal medya, Devlet Bahçeli, MHP, arkadaş, İYİ Parti, Meral Akşener
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