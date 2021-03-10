Akşener: 'Fosforlu Meral' tabelasının nereden geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler

Bunu ifşa ettim ben birilerinin üzerine yıkıldı. Celal Adan isimli İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu bu şahıs döndü hepimize bana, buradaki herkese 'Sizin analarınız belli babalarınız belli değil' dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır bu nasıl bir psikolojidir. Metin Bey mahkemeye verdi. Hâkimler o ara Erdoğan’la el sıkışmışlardı ve hâkimler beraat verdiler.