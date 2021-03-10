101 yaşında her işini kendi yapıyor: 'Çok yokluk gördük, yoğurt, süt, bulgur aşıyla dağlarda büyüdük'

Çivril’de yaşayan 101 yaşındaki İsmahan Varol uzun yaşamın sırrını huzur ve doğal beslenme olduğunu söyledi. Varol, "Yoğurt ve süt ve bulgur aşıyla dağlarda büyüdük. Ekin ektik, harman kaldırdık. Çok yokluk gördük.7 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla evlendirdim" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki İsmahan Varol uzun ve sağlıklı yaşamı ile gençlere örnek oluyor. Kızı, damadı ve torunları ile birlikte yaşayan Varol, sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrını doğal beslenme ve huzur olduğunu söyledi.

Yedi çocuk sahibi yaşlı kadın hayatını çiftçilik ve sığır çobanlığı yaparak kazandığını belirterek “Evlendikten sonra eşimle köyün çobanlığını yaptım. Köyün sığırlarını güttüm. Elma topladım tarlada çalıştım. Çok paramız yoktu zor günler gördük ama hep mutlu olduk” dedi.

'7 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla evlendirdim'

Uzun yıllar sığır çobanlığını yaptığını söyleyen Varol, "Zamanında dağlarda, taşlarda çok gezdim, yıllarca hayvan güttüm. Şimdi burada kızım ve damadımla yaşıyorum. Anamız öldü, babamız öldü. Yoğurt ve süt ve bulgur aşıyla dağlarda büyüdük. Ekin ektik, harman kaldırdık. Çok yokluk gördük. 7 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla evlendirdim" dedi.

'Yemek ayırt etmedim, her zaman kendi yaptığım şeylerden yedim'

101 yaşında olmasına karşın hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade eden Varol, "Yemek ayırt etmedim. Her zaman kendi yaptığım şeylerden yedim. Tarhan içtim bulgur yedim. Doğal beslendim. Kızlarım torunlarım ne yaparsa hala onları yerim, yemek ayırt etmem" diye konuştu.

Doktora gitmediğini ve sadece duymada sorun yaşadığını belirten İsmahan Varol "Kulaklarım az duyuyor onun dışında hiç sağlık sorunum yok. Kendi işimi kendim görürüm. Çok uzun olmasa da yürürüm hareket ederim. Yememe dikkat ederim” ifadesini kullandı.

Annesi ile birlikte yaşayan ve annesinin perhizi olmadığını söyleyen kızı Hatice Bozkurt ise şunları kaydetti: