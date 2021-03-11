Osmangazi'ye 1 milyar 600 milyon lira geçmeyen araç ödemesi yapılacak

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının 2. yarısına ilişkin 'garanti' kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira aralığında bir ödeme yapılacak.

Türkiye, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin 'garanti' kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, bazı projelerde dolar, bazılarında (son dönem gerçekleştirilen) euro kuru üzerinden belirlendi.

Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, "araç geçiş garanti ödemesi" adı veriliyor.

Devlet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda yılda iki kez garanti ödemesi yapıyor.

2020 yılının ilk yarısı için 1 milyar 750-800 milyon ödeme yapıldı

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım AŞ'ye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750-800 milyon TL aralığında garanti ödemesi yapıldı. 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi bu ay gerçekleştirilecek.

Garanti kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapılacak. Ödemenin, en geç bu ay sonunda yapılması ön görülüyor.

Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, tutarın hemen hemen kesinleştiğini ifade etti.