Kayıt
21:23 11 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ceren Duman cinayeti

    Ceren Duman cinayeti: Cesedi gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol aldıkları ortaya çıktı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 012
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044010081_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c0a16fde40f07105f0233210c1ed1af0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103111044010119-ceren-duman-cinayeti-cesedi-gomdukleri-cukurun-uzerinde-yemek-yiyerek-alkol-aldiklari-ortaya-cikti/

    İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm sahasında yanmış cesedi bulunan Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız’ın genç kızın cesedini gömdükten sonra başında yemek yiyerek, alkol aldıkları anlatıldı.

    Sinan Özen, geçen 21 Ağustos günü, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, 16 yaşındaki Ceren Duman’ı arkadaşı Tahir Yıldız ile moloz döküm sahasına gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız’ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada da Duman’ın cansız bedeni bulundu.

    İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp ile kurşun izine rastlanmadı. Ancak genç kızın boğazında peçete olduğu belirlendi.

    Yapılan sorguda peçeteyi Ceren’in boğazına kendilerinin tıktıklarını kabul eden ikili, ifadelerinde, "Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geliyordu, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştık" dedi. Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verilirken, şüpheliler Özen ve Yıldız tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Eşyalarını yakmışlar

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ceren Duman ve Sinan Özen’in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in, Tahir Yıldız'ı çağırdığı anlatıldı.

    Şüphelilerin hem alkol hem de uyuşturucu verdikleri Ceren ile cinsel ilişkiye girdikleri ifade edilen iddianamede, genç kızın, saat 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği, ağzından köpükler geldiği, bu nedenle ikilinin Ceren Duman'ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktukları belirtildi.

    Şüphelilerin, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri, sabah saatlerine kadar alkol aldıkları, sabah cesedi odada bırakıp, çevresinde 'Dayı' olarak tanınan Mehmet Gümüşçü’nün yanına gittikleri, onun yönlendirmesiyle de kazma ve kürek alıp, yaklaşık 1,5 metrelik mezar kazdıkları ifade edilen iddianamede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren’in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren’in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü’nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" denildi.

    Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G. ve otel sahibi Nedim D.'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, 'Dayı' lakaplı Mehmet Gümüşçü'nün de "Kızı hastaneye götürmeleri gerektiğini anlattım. İlk önce benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Ancak akşam gelip kızı gömdüklerini söylediler ve korkup şoka girdim. Beş gün sonra giderek, teslim oldum" dediği bildirildi.

    Ceren’in dedesi Yahya Duman, annesi Ebru Minareci ve babası İsmail Duman’ın şikayetçi olarak yer aldıkları iddianamede, Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi.

    Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü’nün ise yardım suçundan cezalandırılmaları istendi.

     

    Etiketler:
    Bornova, Ceset, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Davranış – Memeliler kategorisinde birincilik ödülünü kazanan ABD'li fotoğrafçı Patrick Nowotny'nin Aslanlar başlıklı çalışması
    2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri, sahiplerini buldu
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet