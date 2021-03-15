Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank, "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı. Varank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Kovid-19 Platformu ile yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi ’VLP’ dediğimiz ’virüs benzeri parçacıklar’ aşı adayı, şu anda dünyada sadece iki ülke bu aşıyı çalışıyor. 3 aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurdu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek bu salgınla mücadelede çok önemli bir başarı olacağını biliyoruz. Diğer ülkelerle de bunu paylaşmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz."