Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında denizaltı kablo ile elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli 'EuroAsia Interconnector' projesine dair 8 Mart 2021’de bir mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

Diplomatik kaynaklar, projenin dokümanlarında kullanılan görsellerden, sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs Adası ve Girit arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa, kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek bu çalışmalar için ülkemizin izninin aranması; ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Yunanistan ve İsrail’in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna Nota verilerek, tutumumuz yazılı olarak kayda geçirilmiştir." denildi.

Türkiye-Yunanistan görüşmesi yarın

Öte yandan, yarın (16-17 Mart tarihlerinde) Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu gerçekleşecek.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.