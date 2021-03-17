Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini kentin birçok noktasında göstermeye devam ediyor.

Ankara'da gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Dikmen, Keklikpınarı, İncek ve Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kıymetli hemşehrilerim,



Bu gece saat 4 sularından itibaren kentimizde kar yağışı beklenmektedir. Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde olup gerekli çalışmalara başlamıştır.



Çalışmalarımızı https://t.co/bQe26TS05Z adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/3nN0OIDmW3 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 16, 2021

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 4 sularından itibaren kentimizde kar yağışı beklenmektedir. Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde olup gerekli çalışmalara başlamıştır" ifadelerini kullandı.