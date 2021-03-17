Boğaziçi davasında 7 öğrenci hakim karşısına çıktı: Tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda Kâbe görseli üzerine LGBTİ+ bayrakları yerleştirilen kolaj gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda Kâbe görseli üzerine LGBTİ+ bayrakları yerleştirilen kolaj gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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