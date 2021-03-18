Kocasakal'dan HDP'yi kapatma davasına ilişkin değerlendirme: Doğru ve hukuka uygun buluyorum

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ümit Kocasakal, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı" ifadelerini kullandı.