Kocasakal'dan HDP'yi kapatma davasına ilişkin değerlendirme: Doğru ve hukuka uygun buluyorum

HDP'ye kapatma davasıyla ilgili konuşan hukukçu, İstanbul Barosu eski başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır. Davayı doğru ve hukuka uygun buluyorum" ifadelerini kullandı.
Ümit Kocasakal sözlerine şöyle devam etti:
"Aldığı oy oranı ne olursa olsun, hiçbir partiye Anayasa'yı ve yasayı çiğneme, suç işleme hakkı, özgürlüğü, yetkisi vermez. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı. Suç, ceza, parti kapatma, bunlar en son çare olmalı. Siyaset kanalları olabildiğince açık tutulmalı, en aykırı fikirlere dahi tahammül gösterilip siyasi zemin oluşturulmalı. Ama bunun bir sınırı var: Anayasa. '6 buçuk milyon oy ne olacak?' deniyor. Bu oyların üzerinde kimsenin ipoteği yok. '6 buçuk milyon oy ne olacak' diyenlere: Anayasa ne olacak, kanun, hukuk ne olacak? Teröre bulaşmadan, terör seviciliği yapmadan da hak ve özgürlükler savunulabilir. Kapatma davası sanki etnik yapıya yönelikmiş gibi davranacaklar. Hiç kimse bu tuzaklara düşmesin. Hukuku rahat bırakalım, üzerine çullanmayalım ki rahat hareket etsin. Kapatma yerine hazine yardımının kesilmesi... Adam öldüren bir kişiye SSK yardımlarının kesilmesi gibi olur bu. Eğer bir parti bu tür fiillerin odağı haline gelmişse kapatılır."
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