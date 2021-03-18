Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinden: 'HDP, terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hazırladığı iddianamede "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır" ifadesi yer aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP hakkında hazırlanan iddianamede 'Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu' söylendi.

"Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır" ifadesinin yer aldığı iddianamede "Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir" dendi.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

İddianamede ayrıca, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.