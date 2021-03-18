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    İzmir’in ilk saat kulesinin bulunduğu 131 yıllık binaya yapılan kaçak PVC gece yarısı söküldü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, Alsancak Garı'ndaki 131 yıllık binaya yaptırılan kaçak PVC doğrama söküldü. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Buradan SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü? Bunu incelesinler. TCDD genel müdürüne de sesleniyorum; teftiş kurulunu görevlendirsin” dedi.

    ANKA Haber Ajansı'ndan Mustafa Aktaş’ın haberine göre, İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, Alsancak Garı'ndaki 131 yıllık tarihi binadaki kaçak tadilatın ardından TCDD ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında harekete geçti. 

    TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın oturduğu lojman binasının balkonuna yaptırılan kaçak PVC doğramalar, gece yarısı operasyonuyla apar topar söküldü. Koruma altındaki binanın pimapenle kapatılan balkonu tekrar eski haline getirildi.

    Sökme çalışmasını kendilerinin yaptığını doğrulayan TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır, soruları yanıtsız bıraktı. Bakır, "Basına açıklama yapmaya yetkim ve selahatim yok. Genel müdürlüğümüzün basın müşavirliği gerekli açıklamayı yapacaktır" demekle yetindi.

    ‘Parasını o kişiden alın, soruşturma açın’

    İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün itirazına rağmen yapılan kaçak tadilatı ‘Sünger Bob'a’ benzeten ve tepkisini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise gece yarısı başlatılan sökme operasyonunun ardından yeni bir açıklama yaptı: 

    "Birincisi; tarihi bir binaya, bir tarihi esere zarar verdiler. İkincisi; devletin parasını tarihi binaya zarar vermekte kullanıp masraf yaptılar. Bu Türkiye'nin gündemine gelince dün gece yarısı apar topar PVC'leri söküp binayı eski haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan SİT kuruluna sesleniyorum; bu tarihi bina zarar görmüş mü? Bunu incelesinler. TCDD genel müdürüne de sesleniyorum; teftiş kurulunu görevlendirsin. TCDD bütçesinden bu yapıyı bozmak için harcanan PVC'nin parası ne kadardır? Ustalık, işçilik dahil ne kadar para harcanmıştır? Bunların bu kişiden (Cüneyt Can'ı kastediyor) tahsil edilmesi lazım ve soruşturma açmaları lazım.”

    ‘Tarihi eserlerimize sahip çıkıp korumalıyız, bunu resmi bir devlet memuru yapıyorsa bir cezası olmalıdır’

    Türkiye'nin artık önüne gelenin ve her kafasına esenin her şeyi yaptığı bir ülke olmaktan çıkması gerektiğini belirten CHP'li Sertel, "Tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız, korumalıyız. Bunu eğer bir resmi devlet memuru yapıyorsa elbette bir cezası olmalıdır. Alsancak Garı'ndaki tüm yapıların ve eski, tarihi tekel binalarının da korunması ve önümüzdeki nesillere taşınması gerekiyor" dedi.

    Ne olmuştu?

    İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu, 2. Abdülhamit döneminden kalma tarihi binaya kaçak PVC doğrama yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. Çivi dahi çakılması yasak olan 131 yıllık tescilli binaya 7 ay önce taşınan TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın talebiyle balkon kısmı PVC doğrama ile kapatılmıştı. Tarihi binaya sadece 50 metre uzaklıkta bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün itirazları da dikkate alınmayıp balkona pimapen eklenmişti. Kaçak tadilatın, ihaleye çıkılamadığı için kurumun başka bir birimindeki tamirat işinin içinde gösterildiği öne sürülmüştü.

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    Etiketler:
    Kaçak, pvc, tarihi bina, Alsancak Garı, TCDD, Atilla Sertel, İzmir, Türkiye
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