Abdullah Gül: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasını çok yanlış bulduğunu söyledi. Gül, "Aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak T24 yazarı Murat Sabuncu'ya değerlendirmelerde bulundu.

Sabuncu'nun "Aynen aktarıyorum" diyerek paylaştığına göre Gül, bu konudaki sözlerine "Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum" diye başladı.

"Bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor?" diye soran Gül, şöyle devam etti:

"Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

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