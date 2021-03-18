Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü: Ölen ya da yaralanan yok

Boş araziyle mermer atölyesine düşen 2 roket patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, roketlerin YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. RF tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

2️⃣ RF tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021

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