Selvi: HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlara dikkat çekerek "HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Coşkun tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı köşesine taşıdı.

Kapatma davası açılmasının sürpriz olmadığını, hatta 'davul zurna ile geldiğini' belirten Selvi, bu nedenle HDP yöneticilerinin bir şokla karşılaşmadığını söyledi.

Selvi, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) dün yol haritasını belirlemek üzere toplandığını hatırlatarak "Önlerinde HDP’nin kendini feshedip, Meclis’te 1 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçmek ya da kapatma davasına karşı Anayasa Mahkemesi’nde hukuki yoldan mücadele etmek gibi iki seçenek duruyor" dedi.

"HDP kaynaklarından edindiğim izlenim, kapatma davasına karşı mücadele edecekleri yönünde" ifadesini kullanan Selvi, HDP'yi feshedip DBP'ye geçme seçeneği üzerinde durulmadığını ifade etti.

'Dava açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor'

HDP'nin kapatma davalarıyla büyüyen bir siyasi gelenekten geldiğini belirten Selvi, "O nedenle kapatma davasını yeni bir mücadele zemini olarak kullanmayı düşünüyorlar" diye yazdı. Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önce verdiği hak ihlali kararlarına dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti: