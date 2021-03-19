Bakan Kurum'dan Artvin'deki yangınla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'deki yangınla ilgili olarak "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde çok sayıda hanenin yandığı Dereiçi Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

Burada söz konusu yangınla ilgili edindikleri yeni bilgileri aktaran Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik" dedi.

Soylu da "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. "Can kaybı olmadı, ona şükretmek lazım" ifadesini kullanan Soylu, "Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin, merak etmeyin" diye konuştu.