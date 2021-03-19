AK Parti kongresine gidecek MHP heyeti açıklandı

AK Parti’nin 24 Mart Çarşamba günü yapacağı 7. Olağan Büyük Kongresine MHP’den 5 kişilik heyet katılacak.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılacak heyeti MHP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın duyurdu.

MHP’den yapılan açıklamaya göre AK Parti kongresine katılacak MHP heyetinde TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MHP MYK Üyesi Nevin Taşlıçay yer alacak.

MHP’nin 13. Olağan Kurultayı’na AK Parti’den 5 kişilik üst düzey bir heyet katılmış, heyette AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu yer almıştı.